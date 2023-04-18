Asgari ücretlinin hamburger alım gücü 5 yılda 114 adetten 62’ye düştü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2018 ile bugünün hamburger fiyatlarını kıyasladı. 2018'de bir Big Mac Menü 13,95 TL iken, bugün 135 TL. Asgari ücret 1603 TL iken 114 menü alabilen vatandaş, şimdi 62 tane alabiliyor.

Deniz AYHAN

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Dünyada McDonalds’ın olduğu ülkelerde enflasyonun ölçümü için kullanılan Big Mac fiyatı, Türkiye'ye uyarlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2018 ile bugünün hamburger fiyatlarını kıyasladı..

2018’de hamburger, patates ve koladan oluşan bir Big Mac Menü 13,95 TL iken, bugün 135 TL'ye kadar yükseldi.

Tekin, “Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinde Big Mac menü 13,95 liraydı. 5 yılda resmen paraya bir sıfır ekledi, her şeyin fiyatı 10’a katlandı. Erdoğan’ın koltukta kaldığı her gün Türkiye fakirleşiyor, güçsüzleşiyor. Erdoğan demek yoksulluk demek, sefalet demek. Çok net” dedi.

ASGARİ ÜCRET 1603 TL İKEN 114 MENÜ ALINABİLİYORDU

Tekin bir asgari ücretle kaç Big Mac menü alınabildiğini de hesaplayarak asgari ücretin zamlar karşısında nasıl eridiğini de ortaya koydu. Tekin’in açıklaması şöyle:

* 2018 asgari ücret: 1603 TL

* 2018 Big Mac Menü: 13,95 TL

* Asgari ücretle alınan menü miktarı: 114

* 2023 asgari ücret: 8 bin 500 TL

* 2023 Big Mac menü: 135 TL

* Asgari ücretle alınan menü miktarı: 62

* Fark: 52

5 YILDA 52 MENÜ YOK OLDU

2018 yılından bu yana Big Mac menü fiyatlarındaki artış şöyle:

2018: 13.95

2019: 18.99

2020: 29.99

2021: 36.99

2022: 99.00

2023: 135 TL

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