Aşı satışları düşen BioNTech ilaç geliştirme bütçesini düşürdü

Bu yılın ikinci çeyreğinde 190 milyon Euro zarar eden Alman ilaç üreticisi BioNTech, Covid-19 aşı talebindeki düşüşün ardından araştırma geliştirme bütçesini düşürdü.

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ABD’li ilaç üreticisi Pfizer ile birlikte corona virüsü aşıları geliştiren Alman ilaç üreticisi BioNTech, corona virüsü aşı talebindeki düşüş nedeniyle ikinci çeyrek gelirinin düşmesinin ardından bu yıl için ilaç geliştirme bütçesini düşürdü.

BioNTech’in ikinci çeyrek geliri, bir yıl önceki 3.2 milyar Euro’dan 167.7 milyon Euro’ya (184 milyon dolar) düştü.

BU YIL İKİNCİ ÇEYREKTE 190 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Geçen yıl ikinci çeyrekte corona virüs aşısı gelirlerinin desteğiyle 1.67 milyar Euro kâr eden BioNTech, bu yıl ikinci çeyrekte 190 milyon Euro zarar etti.

BioNTech, bu yıl için öngörülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bütçesini daha önce tahmin edilen 2,4 ila 2,6 milyar Euro’dan 2 ila 2.2 milyar Euro’ya düşürdüğünü açıkladı.

Ar-Ge harcamaları geçen yıl 1.54 milyar Euro idi. (REUTERS)

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