Avrupa’da çalışma saatlerinin en yüksek olduğu ülke Türkiye

Türkiye’de çalışma saatleri Avrupa ortalamasının üstünde. Ülkede çalışanlar haftada ortalama 42,9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36,4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da yüzde 28.

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Avrupa'da haftalık ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. Türk vatandaşları haftada 42,9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36,4 saat.

Ayrıca Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı yüzde 28,1. Bu oran AB'de ise yüzde 7,4 seviyesinde.

Euronews’in haberine göre, Türk vatandaşları 42,9 saatlik çalışma süresine göre, 35 ülke içinde ilk sırada yer alıyor

AB İstatistik Ofisi'nin 2022 yılı verilerine göre AB vatandaşları ana işinde haftalık ortalama 36,4 saat çalışıyor. Türkiye'nin en güncel verisi ise 2020 yılına ait. 20-64 yaş arası istihdamda bulunanlar ele alındığında Türk vatandaşları 42,9 saat ile 35 ülke içinde ilk sırada yer alıyor.

ALMANLAR TÜRKLERDEN 8 SAAT DAHA AZ ÇALIŞIYOR

Türkiye'yi 42,8 saatle Karadağ, 42,3 saatle Sırbistan, 39,7 saatle Yunanistan ve 39,7 saatle Romanya takip ediyor. Hollanda ise 32,4 saat ile haftalık çalışma saatinin en düşük olduğu ülke konumunda.

Diğer bazı ülkelerdeki haftalık ortalama çalışma saati ise şöyle: İspanya 36,5; İngiltere 36,4; Fransa 36,2; Almanya 34,6 ve Norveç 34,1.

Buna göre Almanya'da haftalık ortalama çalışma saati Türkiye'den 8 saat 20 dakika daha az. AB ortalaması da Türkiye'den 6,5 saat daha düşük.

Haftalık ortalama çalışma saati tam zamanlı ve kısmi zamanlı türe göre değişiyor. Tam zamanlı istihdamdakiler AB'de haftalık ortalama 39,3 saat çalışırken Türkiye'dekiler 46 saat çalışıyor. Türkiye bu alanda zirvede yer alıyor.

Tam zamanlı çalışanlarda haftalık çalışma süresinin en düşük olduğu ülke ise 37,4 saat ile Finlandiya.

Kısmi zamanlı istihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresi AB genelinde 21,8 saat; Türkiye'de ise 17,4 saat. Türkiye bu alanda son sırada.

UZUN ÇALIŞAN İŞÇİ ORANINDA TÜRKİYE ZİRVEDE

Eurostat'ın tanımına göre haftada 49 ve daha fazla saat çalışanlar “uzun çalışanlar” olarak değerlendiriliyor. Haftada 49 saat veya daha fazla çalışan oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye çıktı.

Türkiye'de istihdamdakilerin yüzde 28,1'i uzun çalışma saatlerine sahip. Bu oran AB genelinde yüzde 7,4. Türkiye'den sonra ikinci sıradaki İngiltere ve İzlanda'da bu oran yüzde 14,1.

Uzun çalışma saat oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 0,7 ile Bulgaristan.

Haftada 49 saat veya daha fazla çalışan oranı diğer ülkelerde şöyle: Yunanistan yüzde 12,6; Fransa yüzde 10,4; Almanya yüzde 6,1 ve Romanya yüzde 2,3.

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