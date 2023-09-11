Avustralya’daki grev nedeniyle Avrupa doğalgaz fiyatlarındaki artış sürüyor

Avustralya'daki LNG grevi Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını fırlattı, artış sürüyor. Avustralya'daki işçilerin grevi üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatları cumadan bu yana yüzde 13 arttı. Grevin sürmesi halinde, fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerinde çalışan işçilerin greve başlaması ve küresel arzın kesintiye uğrayacağı korkularının artması üzerine Avrupa’da doğalgaz fiyatları cuma gününden bu yana adeta fırladı.

Avrupa’da gösterge niteliğindeki doğalgaz fiyatları bugün yüzde 7 arttı. Cuma gününden bu yana yükseliş 13’ü aştı. Fiyatlar megavat saat başına 34,50 Euro’ya (1000 metreküp başına 393 dolara) yükseldi.

Sektördeki eylem, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturan ve ABD’li petrol ve gaz devi Chevron tarafından işletilen Gorgon ve Wheatstone tesislerini kapsıyor.

EYLEM ŞİDDETLENECEK

Chevron yaptığı açıklamada görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini doğruladı. Sendikalar, üyelerinin ilk etapta 11 saate kadar iş durdurarak sınırlı bir eyleme girişeceklerini söyledi. Eğer 14 Eylül’e kadar bir anlaşmaya varılamazsa, iki hafta boyunca işi tamamen durdurmayı planlıyor.

ABD’li dev, “İyi niyetle pazarlık yaptık ve pazarda rekabetçi bir sonuç elde edecek bir anlaşmaya varmaya çalıştık. Sendikalar, yakın zamanda varılan anlaşmalar da dahil olmak üzere, sektördeki diğerleriyle eşdeğer şartların üzerinde ve ötesinde şartlar aramaya devam ediyor” dedi.

KÜRESEL PİYASAYI ZORLAYABİLİR

Enerji danışmanlık şirketi ICIS’ten Tom Marzec-Manser, “Bugün başlayan ilk grev eylemi LNG arzı açısından şimdilik sınırlı” dedi.

İki haftalık bir grevin “yaklaşık 1 milyon ton LNG’yi piyasadan kaldıracağını söyleyen Marzec-Manser, “Avrupa kışa çok yüksek depolarla girerken bile, arzdaki bu potansiyel azalma, çok hassas bir şekilde dengelenmiş olan küresel gaz piyasasını sıkılaştırıyor” dedi.