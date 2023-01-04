Aydın’da simide büyük zam

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ocak 2022’de 2 TL’ye satılan simit, 2023'ün Ocak ayında 6 TL’den satılırken, 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin 200 gramı ise 5 TL’den satılmaya başlandı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuşadası'nda simit fiyatı bir yılda yüzde 200 zamlandı. Ekmekte ise hem gramaj düştü, hem de fiyatı yüzde 100 arttı.

Çeşitli kurum ve mesleki kuruluşların üye olduğu Fiyat Tespit Komisyonu geçtiğimiz yıl Ocak ayında 110 gramı 2 liradan satılan simidin satış fiyatını, ekonomideki olumsuz gelişmeler üzerine Mart ayında yeniden düzenlendi.

FIRINLAR ZAMMI AZ BULDU

Komisyon simidin 100 gramının, 3,5 liradan satılmasını kararlaştırdı. Ancak simit fırınları karara uymayarak simidi 4 TL'den satmaya başladı. Yılın son günlerinde yeniden düzenleme yapan komisyon 110 gram simidin 5 liradan satılmasını kararlaştırıldı.

Ancak, girdilerdeki artışa karşılık verilen zammı az bulan simit fırınları, yılın ilk gününden itibaren simidi 6 liradan satmaya başladı. Böylece geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2 liradan satılan simidin fiyatı ekmek fiyatını da geçerek yüzde 200 artışla 6 lira oldu.

EKMEKTE GRAMAJ DÜŞTÜ, FİYAT ARTTI

Öte yandan geçtiğimiz yıl Ocak ayında 230 gramı 2,5 TL'den satılan ekmeğin gramajı 200'e düşürüldü. Fiyatı ise yüzde yüz artarak 5 TL'ye çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir Ankara'da simide zam yolda