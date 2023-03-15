BAE Tiktok’a ortak oldu

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Abu Dabi merkezli yapay zeka firması G42, 220 milyar dolar değerindeki Çinli internet firması ByteDance’de yaklaşık 100 milyon dolarlık hisse satın aldı.

G42, BAE’nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan’ın oğlu Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan tarafından kontrol ediliyor. Tahnoon son dönemlerde G42 aracılığıyla bulut sistemlerinden aşılara ve sürücüsüz arabalara kadar pek çok teknojik ürüne yatırım yapıyor.

BAŞINDA BAE’Lİ ŞEYH VAR

ByteDance’ın değeri, TikTok’un ABD’de ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklanabileceği iddiası nedeniyle son dönemde önemli ölçüde dalgalanmıştı. Bununla birlikte, ByteDance’ın reklamverenler arasındaki popülaritesi, şirketin 2022’de 12 milyar dolar gelir elde etmesiyle sonuçlandı.

ByteDance’ın en önemli hizmeti olan TikTok, daha genç bir demografiye ulaşmaya hevesli reklamcıları kendine çekerken dünya çapında canlı yayınlar aracılığıyla milyonlarca sosyal medya kullanıcısına ürün satıyor.