Bakan Bilgin: EYT’de ilk maaşlar nisanda ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme kapsamında emekli olanların ilk maaşlarını nisanda alacağını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bilgin EYTye ilişkin, “Buruk bir sevinç, emekli olacaklarımıza hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok, panik yapmaya gerek yok. Kimse hak kaybına uğramayacak” dedi.

MART AYINDA MÜRACATLAR OLACAK

Bakan Bilgin, “İlk maaşlar nisanda mı olacak?” sorusu üzerine, “Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur” dedi.

Bilgin, bütçeye getireceği ek yük ve deprem nedeniyle bir aksama olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de “Yok, onların hepsi planlandı, orada bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı. (DHA)

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