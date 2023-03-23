Bakan yardımcısı banka patronu oluyor

Türk Ticaret Bankası’na en yüksek teklifi veren TİM’e bağlı İhracatı Geliştirme A.Ş’nin başkanlığını, aynı zamanda Ticaret Bakan Yardımcısı olan Rıza Tuna Turagay yapıyor.

Erdoğan SÜZER

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Seçim öncesi alelacele basına kapalı yapılan ihalede Türk Ticaret Bankası'na (Türkbank) 455 milyon lirayla en yüksek teklifi veren ihracatçıların ihaleye İhracatı Geliştirme A.Ş (İGE) üzerinden girdiği öğrenildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) önderliğinde ve ortaklığında ihracata destek sağlamak amacıyla 1 yıl önce kurulan İGE A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay oturuyor.

TMSF'NİN ONAYI BEKLENİYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) İGE'ye satışı onaylaması halinde Bakan Yardımcısı Turagay, İGE üzerinden Türkbank'ın patronu da olacak. 110 yıllık tarihi Türkbank'ın değerinin çok altında gittiği, ihracatçılara satış için seçim öncesinde özellikle hızlı hareket edildiği iddia ediliyor.

SÖZCÜ'nün duyurduğu Türkbank ihalesi, ekonomi alanında büyük yankı uyandırdı. İGE ortağı olan bazı ihracatçılar ihaleyi, “Banka sahibi olmuşuz, ama haberimiz yok” sözleriyle yorumlarken, ihaleye katılan bir firma temsilcisi, “İhalede İGE A.Ş diye bir şirketi hiç duymadık. TİM adına gelindiği ifade edildi. Ama zaten çok fark etmiyor” dedi.

Bilgi veren kaynaklar, TİM'in yasa gereği bu tür ihalelere giremediğini, TİM'in ve üyelerinin ortağı olduğu İGE adına teklif sunulduğunu söylediler. İGE A.Ş'nin yüzde 6.83'lük A grubu hissesi TİM'in elinde bulunuyor. Şirket hisselerinin yüzde 5'i Türk Eximbank'a, yüzde 72.8'i 62 ihracatçı birliğine, yüzde 15.37'si de kamu ve özel 20 bankaya ait.

Burnumuza pis kokular geliyor

CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, ihalenin ardından SÖZCÜ'ye satışla ilgili ciddi kuşkuları olduğunu söyledi. Toprak, “Basına kapalı, adrese teslim bir ihale yapıldı. Bankaya talip olan 7 firmadan 4'ü daha ihale başlamadan gerekçesiz eleniyor. Kalan 3 firmadan 2'si açık artırmaya bile katılmıyor. İki ayrı banka lisansı, nakit varlığı ve gayrimenkulü olan Türkbank bu kadar ucuza satılamaz. Burnumuza pis kokular geliyor. İhracatçılar belki de paravan bilemiyoruz. İktidara gelince hepsini ortaya çıkaracağız” dedi.