Bakanlıktan yaşlı ve engelli aylığı açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından paylaşılan güncel yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran’da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca “yaşlı ve engelli aylıkları”na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, “Paylaşılan ‘güncel’ yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır” bilgisi verildi.

‘MEMUR AYLIK KATSAYISINA GÖRE BELİRLENİYOR’

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir.” (AA)

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