Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor

Seçim sonrası dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bu gece bir de KDV zammı geliyor. Önümüzdeki günlerde ÖTV zammı da devreye girecek.

Sozcu.com.tr

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Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bu gece Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geliyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesine ilişkin karar bu gece yürürlüğe giriyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak.

ÖTV ZAMMI DA GELECEK

Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Meclis'e sunulmuştu. Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek.

2023’ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,65 TL’ye, Ankara’da 27,13 TL’ye, İzmir’de 27,16 TL’ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,20 TL’ye, Ankara’da 25,67 TL’ye, İzmir’de 25,79 TL’ye yükselecek.

14 Mayıs’taki seçim günü, İstanbul’da litre fiyatı benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Bu geceki zamla birlikte seçimden sonra geçen 2 aydaki zam oranı benzinde yüzde 34,5, motorinde yüzde 35,6 olacak.

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