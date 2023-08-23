Borsaya bir haftada 440 bin kişi daha girdi

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı son bir haftada 440 binlik astronomik artışla 6,1 milyona ulaştı. Yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamında borsaya ilgide patlama olurken, son dönemde artan halka arzlar da girişleri artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında tarihi artış devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsada yatırımcı sayısı 22 Ağustos itibarıyla 6 milyon 75 bin 325’e yükseldi.

Sadece ağustos ayının ilk 22 gününde borsada yatırımcı sayısındaki 1 milyona yaklaştı.

15 Ağustos-22 Ağustos döneminde artış 440 binle astronomik bir seviyeye ulaştı.

Yılbaşından bu yana borsadaki yatırımcı sayısındaki artış ise 2,3 milyon kişi oldu.

Borsada yatırımların portföy değeri de yılbaşından bu yana yaklaşık 3,1 trilyon TL’lik artışla 9,3 trilyon TL’ye yükseldi.

2019 sonu itibarıyla 1 milyon 203 bin olan yatırımcı sayısı, salgın sırasında yükselişe geçti ve yaklaşık üç buçuk yıllık sürede beşe katlandı.

NEDEN ARTIYOR?

Son yıllarda yaşanan kur krizleri, TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyon, vatandaşları tasarruflarını korumak için alternatif arayışına itti. Pandemi döneminde arayış hızlandı.

Uygulanan derin negatif faiz politikaları, mevduat faizinin çok düşük kalması ve döviz işlemlerine dönük kısıtlamalar, borsanın vatandaşlar için önemli bir adres olmasında etkili oldu.

Son yıllarda hızla artan halka arzlar ve halka arz olan şirketlerin ilk dönemde yüksek getiri getirmesi de vatandaşların halka arzlara katılmak üzere borsaya akın etmesini sağladı.

Uzmanlar ise borda yatırımın risklerine dair uyarılarda bulunuyor.

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