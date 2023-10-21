Bu da abur cubur enflasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki yıl önce Tarım Kredi marketine gidip atıştırmalık gıdaların olduğu bir reyonun önünde poz vermiş, alışveriş sonrasında ise “Fiyatlar gayet uygun” demişti. İşte Erdoğan'ın fotoğrafının çekildiği reyondaki iki yıllık fiyat değişimi...

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke'nin de kendisine eşlik ettiği alışverişte Erdoğan, iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurdu.

Toplamda 1002 lira ödeyen Erdoğan, market çıkışında yaptığı açıklamada, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” dedi.

SÖZCÜ, Erdoğan'ın market alışverişi sırasında, bisküvi, gofret ve kraker ürünlerinin yer aldığı reyonun önünde çekilen bir fotoğrafından yola çıkarak söz konusu ürünlerdeki son 2 yıldaki fiyat hareketliliğini mercek altına aldı.

Türk Lirası'nın tarihi dip seviyeleri görmesine neden olan yeni ekonomi politikasının sonuçları Erdoğan'ın baktığı reyonda da görülüyor. Vergi artışları, temel gıda maddeleri ve akaryakıt zamları ile bunalan vatandaşın tükettiği atıştırmalıklarında fiyatının Ekim 2021'den bu yana değişimi şöyle: