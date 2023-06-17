Çalım atmayalım pas verelim

Partide değişim isteyen Mustafa Sarıgül, “Yapılması gerekenleri Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yapalım” dedi.

Deniz AYHAN

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de ‘CHP değişim' istiyor ancak Kılıçdaroğlu'nun liderliğini sürdürmesi gerektiğini düşünüyor. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Sarıgül, CHP'deki tartışmalara ilişkin şunları söyledi: “Değişim doğa kanunudur. Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak için gereken her şeyi yaptı, ancak gösterdiği çaba siyasilerin ikbal kaygısını aşamadı. Değişimi liderle sınırlı tutmak kolaycılık ve parti içi iktidar arzusundan başka bir şey değildir. Değişim gereklidir ama CHP, kulis yapıp, kriz çıkarıp, kongreye gitme kısır döngüsünden kurtulmalıdır.”

HEYECAN VERMELİYİZ

“Parti içinde iktidar olma çabası ülkede iktidara gelme çabasının önüne geçmemelidir. Siyasete hevesli kişilerin ve hatta üye olmak isteyenlerin dahi önünü kesen organize grupların hâkimiyeti son bulmalıdır. Siyaset parti binasında, otel lobilerinde değil halkın

içinde yapılmalıdır. Yapılması gerekenleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yapalım. Bir yandan da adayları belirleyip yerel seçimlere hazırlanalım. Halkımızı ve örgütü bu işin henüz bitmediğine inandırmalıyız. Seçmenimize ve örgüte yeniden şevk ve heyecan vermeliyiz.

Demokrasinin olmadığı bir ülkede yapılmış bir seçimin sağlıklı bir değerlendirmesi olmaz. Demokrasilerde bir devlet olur ve bu devletin bir hükümeti olur. Türkiye'de bir hükümet var ve bu hükümetin bir devleti var. Biz bu seçimde bir siyasi partiyle değil, bir zihniyetle ve hükümetin devletiyle mücadele ettik. Bu nedenle biz seçimleri sandıkta değil öncesinde kaybediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ülkesinin geleceğini düşünürken ittifak ortakları partilerinin geleceğini düşünmeselerdi her şeye rağmen bu seçimleri kazanabilirdik. Çalım atmaya da gerek yok pas vermek lazım.”

Sarıgül, Abdüllatif Şener'e de şu mesajı verdi: “Siyasette üzücü bir son olarak değerlendiriyorum. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmemek, omurgalı olmak, dik durmak lazım. Değer mi? Keşke bu soruyu kendisine sorsaydı. Yazık etti…”