Çalışma Bakanı’ndan emekli ikramiyesi açıklaması

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım’ı geçmeyeceğini bildirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, “Ödemeler, Kasım’ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor” diye cevapladı.

5000TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.” (SÖZCÜ-AA)

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