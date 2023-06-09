Çiftçi sahipsiz kaldı, seçime kurban gitti

Seçim sonrası sahipsiz kalan milyonlarca çiftçi, ürünlere verilen düşük taban fiyat ve dolar zamlarının şokuyla karşı karşıya.

Erdoğan SÜZER

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Seçim bitti, sahipsiz kalan milyonlarca çiftçi düşük taban fiyat ve dolar zamlarının şokuyla karşı karşıya kaldı. Seçimden önce buğday taban fiyatının en az 12 TL olmasını bekleyen çitçinin buğdayına seçim sonrası sadece 9,25 TL verildi.

Arpa fiyatı da 7,5 TL oldu. Üstelik hayal kırıklığı yaratan bu fiyatın hemen ardından dolar hızla arttı, mazotun litresi 3 günde yüzde 14 zamla 19,75 TL'den 22,5 TL'ye çıktı. Daha dolar zamları gübre, ilaç ve tohum fiyatlarını da uçuracak, çiftçi çok zorda kalacak.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Türk-İş, seçim fırsatını kullanıp önümüzdeki ağustos ayında imzalanacak toplu sözleşmeleri seçim öncesine çekerek kamu işçisini mutlu eden zammı almıştı. Çiftçinin en büyük örgütü olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ise Türk-İş'i örnek almayınca buğday fiyatlarının açıklanması seçim sonrasına kaldı. Seçim sonrası açıklanan fiyatlar milyonlarca çiftçide büyük hayal kırıklığı yarattı.

İktidar, çay üreticilerinin ısrarı üzerine seçimlerden önce yaş çay alım fiyatını yüzde 64 zam müjdesiyle açıkladı. Aynı şekilde buğday ve arpa alım fiyatlarının da seçim öncesi açıklanması bekleniyordu. Ancak çiftçinin kendi örgütünden ısrarlı talep gelmeyince seçim öncesi müjde gelmedi. İktidar seçim sonrası rahatlığıyla prim dahil buğdayın fiyatına yüzde 24, arpaya yüzde 20 zam yapmakla yetindi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, üretim maliyetleri aynı şekilde artmasına rağmen çaya yüzde 64, buğday ve arpaya yüzde 20-24 zam verilmesinin seçim fırsatının değerlendirilememesinden kaynaklandığını söyledi. Demirtaş, “Bu fiyatlarla çiftçi üretemez, kente göç hızlanır” uyarısında bulundu.

SEÇİM FARKI: İŞÇİ MUTLU, ÇİFTÇİ PERİŞAN

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin toplu pazarlık görüşmeleri normalde önümüzdeki ağustos ayında görüşülüp karara bağlanacaktı. Ancak seçim sonrasında işçiye istediği zammı alamayacağını gören Türk-İş yönetimi, iktidarı ikna edip görüşmeleri seçim öncesine aldırdı. Türk-İş bu sayede kamu işçisinin maaşına bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 98 zam almayı başardı. Yaklaşık 2 milyon çiftçinin en üst örgütü olan TZOB ise buğday fiyatlarının seçim öncesi açıklanmasını başaramayınca zam yüzde 20-24 aralığında kaldı.

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