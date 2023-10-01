Deniz sıcaklığı balıkçılığı vurdu: Bu kış hamsi nasıl olacak?

Deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiliyor. Bu durum, balık avcılığını zorlaştırıyor ve balık stoklarının azalmasına neden oluyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte hamsinin de artması bekleniyor.

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Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den bu yana balıkçı tezgahlarında balıklar yerini aldı. Ancak uzmanlara göre, deniz suyu sıcaklığının yüksekliği balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, “1 Eylül itibarıyla sezona başladık, denize çıktık. Bu yıl balıkçı geçen yılki gibi umduğunu bulamadı. Suların çok sıcak olduğunu gözlemliyoruz. Sular hala 20 derecenin üstünde. Balıklar çok dağınık, balık avcılığı çok zayıf gidiyor” dedi.

Geçen yıl özellikle palamutta yaşanan bolluk, bu sene görülmedi. Karabiber, “Bu yıl balıkçı geçen yılki gibi umduğunu bulamadı. Suların çok sıcak olduğunu gözlemliyoruz. Sular hala 20 derecenin üstünde. Cihazlarımızla suyun sıcaklığını ölçüyoruz. Balıklar çok dağınık, balık avcılığı çok zayıf gidiyor. Tahminimizin çok altında” diye konuştu.

KASIMDA KARADENİZ HAMSİSİ BAŞLAYACAK

Balık çeşitliliğine değinen Karabiber, “Geçen yıl palamut popülasyonu çok iyiydi. Bu yıl palamut da az oluyor. Denizlerimizde sadece hamsi var, o da Marmara Denizi’nde. Kasım ayından sonra da Karadeniz’de hamsi başlayacak. Bütün hamsi avcıları Marmara’ya geldi. Bugün Doğu Karadeniz avcıları bile Marmara Denizi’nde. Hamsinin üzerinde yoğun bir ağ baskısı oluştu. Şu an sıkıntılı bir süreç. Girdi maliyetleri zaten ortada. Marmara Denizi’nde şu anda çok fazla bir av baskısı var” dedi.

‘BALIK POPÜLASYONU ÇOK AZ’

Karadeniz’de balık olmadığını belirten Karabiber, “Balık işi; kış işi. sular soğuyacak. Şu anki balık popülasyonu çok az. Karadeniz’de hiçbir şey yok. Ayın 27’sinde ‘kestane karası’ dediğimiz fırtına var. Bundan sonra güz mevsimi başlayacak. Havalar soğuyacak, yağmurlar düşmeye başlayacak. O zaman balık daha kütle halinde hareket etmeye başlayacak. Avcılık daha iyileşecek” dedi.

Balığın çok olması iklime bağlı olduğunu belirten Karabiber şöyle konuştu:

“Türkiye’de geçen yıl tarihi bir palamut avcılığı oldu. Bu yıl sıcaklığın çok fazla olmasından dolayı iyi olmadı. Balık havyarını döktüğü zaman su sıcaklığı, denizdeki mineral oranı, plankton oranı havyardan çıkan yavrunun beslenmesine yetecek şartları sağlıyorsa; o yıl o balık çok oluyor.

Deniz suyu sıcaklığı çok olduğu için geçen yıl fazla olan palamut bu yıl olmadı. Hamsi popülasyonu çok iyi. Marmara’da şu an muazzam bir hamsi var. Ama daha suların sıcak olmasından balık dağınık olduğu için av az veriyor. Ağı denize atıyorsun 50, 100 kasa çıkıyor. Aylar sonra aynı balıktan ağ attığında 500- 1000 kasa çıkacak. ‘Kestane karası’ fırtınasından sonra bu popülasyonu bekliyoruz”

TEZGAHTA YERİNİ ALDI

Trabzonda ise ekim ayının gelmesiyle birlikte balık piyasası iyice hareketlendi. Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda hamsinin kilogramı 60, istavritin 50, tirsinin 60, zargananın 125, barbunyanın 125, palamudun ise tanesi 100 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Gökmen Aydın, vatandaşın balığa ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, “Dün hamsi 75 liraydı, bugün 60 lira. Müşterinin talebi hamsi, mezgit ve istavrit. İnşallah bundan sonra vatandaş daha da fazla balık yiyecek.” dedi.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da hamsinin Karadeniz ile özdeşleştiği için bölge insanının düşük fiyat beklentisi olduğunu ifade etti. (AA-DHA)