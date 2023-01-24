Devlete borcunu ödeyen enayi mi?

Vergi ödemekten kaçınan, borcunu ödemeyenler için ödül gibi düzenleme geliyor. Devlete olan borçlarını kuruşu kuruşuna ödeyenler ise yine cezalandırılmış gibi oldu.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğu ifade edilen yeni yapılandırma paketi borcuna sadık vatandaşları rahatsız etti. Kamuya olan borçlarını, vergilerini zamanında ödemeyip, “nasılsa af gelir”, “yapılandırmaya gidilir” diye öteleyenler, seçimlere kısa bir süre kala yine ödüllendiriliyor. Kamuya olan borçlarını günü gününe ödeyen, dürüst vergi mükellefleri ise adeta yine cezalandırılıyor.

TAHSİL EDİLEMİYOR

AKP iktidarı 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerden önce yeni bir yapılandırma paketini açtı. Oy toplamak, seçmenlerin gönlünü yapmak için hazırlanan paket, yıllarca borcunu, vergisini ödemeyenlere ödül gibi oldu. Son 6 yılda, 5 kez yapılandırma ve af içeren kanun çıkarıldı. Ancak bu düzenlemeler de başarılı olamıyor. İki yılda bir devreye alınan paketler dolayısıyla mükellefler, “Nasılsa yeni bir paket daha çıkar” deyip yapılandırmaya da gitmekten kaçınıyor.

Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen'in verdiği bilgiye göre, vergi sistemindeki adaletsizlik sık sık eleştirilirken, 2016, 2017, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkarılan vergi affı ve yapılandırma kanunlarıyla devlet 31 Aralık 2022'ye kadar toplamda 189 milyar 825 milyon 100 bin lira gelir tahsil edebildi. Devlete olan borçların tahsilatı için çıkarılan düzenlemelerin yetersiz kaldığı görülürken son yapılandırma paketinin ise daha kapsamlı olması tepkilerin de artmasına neden oldu. Dürüst vergi mükellefleri her seçim döneminde benzer adımlar atıldığını hatırlatarak “Vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar enayi mi” diye sormaktan kendini alamadı. Vergi uzmanları, iktidarın uyguladığı sistemin yoksulu cezalandırırken, zenginleri ödüllendirdiğini dile getiriyor. Devletin gelirlerinin büyük bölümünün dolaylı vergilerden oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar, dar gelirlinin attığı her adımda vergi ödemekle karşı karşıya bırakıldığını, onların vergi yükünden kaçınmasının mümkün olmadığını dile getirerek, zenginler için ise arka arkaya yapılandırma paketleri açıldığına işaret ediyor.

Vadesi geçmiş vergi borcu tutarı 552 milyar TL'yi buluyor

Sistemin sorunlu olduğunu ifade eden SÖZCÜ yazarı, Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen, “Adaletsiz dolaylı vergilerle yürütülen sistemin 2 yılda bir yapılandırma ve af düzenlemesi doğurması gayet normal” dedi. Borç yapılandırmalarında başarı oranının yüzde 2 ile yüzde 10 arasında değiştiğini söyleyen Türkmen, “Vadesi geçmiş vergi borcu 31 Aralık 2022 itibarıyla 552 milyar TL olup, en son çıkartılan yapılandırma düzenlemesinde 30 Nisan 2021 itibarıyla vadesi geçtiği halde ödenmeyen tutar 282 milyar TL idi” bilgisini verdi. Ödenmeyen vergilerin arttığını kaydeden Türkmen, “Bunun en önemli nedeni sahte fatura incelemeleri nedeniyle yazılan inceleme raporları ve krediye erişemeyen esnafın ve tüccarın Katma Değer Vergisi'ni ödemeyerek, işletme kredisi olarak kullanmasıdır” dedi.