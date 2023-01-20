Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi geliyor

31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılacağı yeni bir paket hazırlanıyor. SÖZCÜ'nün ulaştığı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili paketi pazartesi günü açıklamasının beklendiğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta primi borçlarıyla, cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı belirtildi.

Buna göre, 31 Aralık 2022’ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.

Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

ERDOĞAN’IN PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

SÖZCÜ’nün ulaştığı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili paketi pazartesi günü açıklamasının beklendiğini aktardı.

Pakette, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

ANAPARAYA EKLENEN FAİZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SİLİNECEK

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Habere göre, anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek.

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90’a kadar bu borçların silinmesi imkanı olacak.

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