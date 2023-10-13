DİSK Başkanı’ndan Şimşek’e ücret tepkisi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ücret artışlarının enflasyona neden olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ücret artışlarının enflasyona neden olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterdi.

Çerkezoğlu, iktisatçı Erinç Yeldan’ın, şirket kârlarının enflasyonun çok üzerinde arttığını gösterdiği grafiğini paylaştı ve ücret artışlarının gerçek enflasyonun çok altında kaldığını söyledi.

Çerkezoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Şirket kârlarının rekorlar kırdığı bir ortamda, enflasyonun nedeni olarak, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki ücretleri, üstelik gerçek enflasyonun çok altında kalan ücret artışlarını gerekçe göstermek kabul edilemez” dedi.

ŞİMŞEK ACI REÇETE ÖNERMİŞTİ

Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonun gerekçesi olarak para politikasıyla birlikte yüksek ücret zamlarına işaret etmişti.

“Eğer enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye indireceksek, gelirler politikasının da bu hedeflere uygun olması lazım” diyen Şimşek, “Bir süre sonra enflasyonla uyumlu bir artış düzeni olmalı. Çünkü öbür türlü bir sarmala giriyorsunuz. Yüksek artışlar yüksek enflasyon ve burada kazanan yok, belirsizlik artıyor ve iş yapmak zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

TABLOLAR ŞİMŞEK’İ YALANLADI

İktisatçı Prof. Dr. Erinç Yeldan ise paylaşımında, “Bakan Şimşek'in ‘Enflasyonun ardında ücret maliyetleri var' savı yanlış, tutarsız ve kamuoyunu yanıltıcıdır. TÜİK verileri, 2015 sonrasında şirketlerin tekelci konumlarına dayanarak kâr marjlarını hızla yükselttiğini ve üretici fiyat enflasyonunu körüklediğini belgeliyor” dedi.

Yeldan’ın paylaştığı tablolar, şirketlerin kâr marjlarındaki artışın üretici fiyatları enflasyonunun çok üzerinde seyrettiğini gösterirken Yeldan, 2015 sonrasında tüm sektörlerde reel ücretlerin geriletildiğine de dikkat çekti.

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