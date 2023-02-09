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Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, 7 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

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Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, 7 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, şirketin Ekim-Aralık 2022 dönemine ait bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, işten çıkarmaya gitme kararını almanın kolay olmadığını ancak karşı karşıya bulunulan zorlukları ele almak için gerekli olduğunu belirtti.

Iger, bu kapsamda şirketin 7 bin çalışanının işine son verileceğini, böylece yaklaşık 5,5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlanacağını kaydetti.

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Disney’de kapsamlı bir yeniden yapılanmaya da gideceğini aktaran Iger, yeniden yapılanmanın şirketin operasyonlarına daha uygun maliyetli ve koordineli bir yaklaşım getireceğini ifade etti.

Iger, Disney’in film, televizyon ve internet yayınlarını kapsayan eğlence, spor ve Disney parkları, deneyimleri ile ürünlerini kapsayan 3 bölümde yeniden yapılanacağını belirtti.

Öte yandan, ABD’li e-ticaret şirketi eBay da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. (AA)

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