Doğalgaz müjdesi zamların yanına yaklaşamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 25 metreküpe denk gelen doğalgaz bedelinin bir yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini duyurdu. Ancak seçim öncesinde gelen indirim, geçtiğimiz yıl gelen sert zamların yanına yaklaşamadı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının kullanıma sunulması nedeniyle 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini duyurdu.

Ancak seçim öncesinde gelen indirim, geçtiğimiz yıl gelen sert zamların yanına yaklaşamadı. Konut doğalgazına geçtiğimiz yıl yüzde 164 zam gelirken dün açıklanan indirimin faturalara yaklaşık 120 TL’lik bir katkı sunması bekleniyor. Diğer yandan, indirimin yaz aylarında daha etkili olması beklenirken gelecek yıl yüksek kış faturalarına etkisi ise minimal olacak.

ERDOĞAN’DAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Dün Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Erdoğan, “Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir” dedi.

Erdoğan ayrıca, “Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz” diye konuştu.

FATURALARA NASIL ETKİ EDECEK?

Tüketiciler ise haber üzerine bu indirimin faturalara ne ölçüde yansıyacağını merak etmeye başladı.

İGDAŞ’ın sitesinde yer alan fiyat tarifesine göre, İstanbul’da 25 metreküp doğalgaz 115 TL yapıyor. Ankara’da ise bu rakam 129 TL’yi buluyor. Sonuç olarak doğalgaz faturalarında 115-130 TL arasında bir indirim bekleniyor.

Ancak gerçekleştirilecek indirim, geçtiğimiz yıl doğalgaza gelen sert zamlar nedeniyle tüketicinin cebini pek de rahatlatmadı. Doğalgazda geçtiğimiz yıl tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapılmıştı.

2022 yılında doğalgaz konut tarifesi 1 Ocak'ta yüzde 25, 1 Nisan'da yüzde 35, 1 Haziran'da yüzde 30, 1 Eylül'de ise yüzde 20,4 zamlandı. Böylece doğalgaza 2022 içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 oranında artmış oldu.

Karadeniz'de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra ise konut tarifesinde toplam 11 kez zam yapıldı. Bu müjdenin açıklandığı Ağustos 2020'den bu yana doğalgaz fiyat artışı yüzde 226 oldu.

2022’de konutlarda da elektriğe 3 kez zam yapıldı. Bu da faturaların yüzde 184 artmasına neden oldu. Böylece 2022’de elektrik ve doğalgaz faturaları 2,5 kattan fazla artmış oldu.

Mevcut fiyatlara göre, İstanbul’da ayda 300 metreküp doğalgaz tüketen bir aile 1389 TL fatura ödemek zorunda kalıyor.

SEÇİME MAKYAJLI BÜTÇE

Öte yandan seçim öncesi yapılan bu indirimde uluslararası doğalgaz alışverişindeki gelişmelerin de etkili olduğu düşünülüyor.

Ocak ayında, Rusya’nın Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 20 milyar dolarlık doğalgaz borcunu ertelediği ortaya çıkmıştı. 2022 bütçesinde sermaye giderleri ve borç verme miktarları olması gerekenden çok düşük kalmış, bu durum BOTAŞ’ın Rusya’ya olan 20 milyar dolarlık borcunun Rusya tarafından ertelenmesinden kaynaklanmıştı.

Böylece Türkiye, Rusya’ya olan borcu erteleyerek dış açığı ertelemişti. Ancak ekonomistlere göre, ertelenen bu tutar 2023 bütçesi için seçim sonrasında daha büyük sorunlara neden olabilir.

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