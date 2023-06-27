Dolar fırladı, asgari ücret daha alınmadan eridi

Türk lirasında yaşanan sert değer kaybı nedeniyle asgari ücret ilan edildiği günden bu yana dolar bazında yüzde 10 değer kaybı yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar kurundaki sert yükseliş zamlı asgari ücreti eritti. Asgari ücretli henüz maaşını alamamışken eline geçecek para dolar karşısında yüzde 10 kayıp yaşadı.

20 Haziran’da açıklanan yeni rakamlara göre, asgari ücret 8 bin 504 TL’den 11 bin 402 TL’ye çıkartıldı. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam gelmiş oldu.

Ancak seçim öncesi verilen 500 dolar vaadi tutulamadığı gibi asgari ücret kurdaki sert artış nedeniyle dolar karşısında hızla eridi.

ESKİ BAKAN SÖZ VERMİŞTİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçim öncesinde katıldığı bir televizyon programında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz” demişti.

Bilgin konuşmasında, “Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” ifadelerini kullanmıştı.

SENE BAŞINDAKİ RAKAMIN ALTINDA KALDI

Asgari ücret 1 Ocak 2023 itibarıyla net 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. O dönemki dolar kuru ile hesaplandığında asgari ücret sene başında 455 dolara denk geliyordu.

Sonrasında yaşanan kur artışlarıyla birlikte asgari ücret dolar karşısında erimeye devam etti. Seçim sonrasında dolar kurunda yaşanan artışla birlikte asgari ücret 360 dolar seviyelerine kadar geriledi.

YÜZDE 10 ERİDİ

Sene başında 455 dolar olan ve sonrasında 360 dolara kadar gerileyen net asgari ücret, yeni rakamın açıklandığı 20 Haziran tarihindeki kurla 482 dolara yükselmişti.

Ancak 20 Haziran tarihinde 23,57 olan dolar/TL kuru bugün itibariyle 26 seviyesine çıkınca asgari ücret dolar bazında 11 bin 402 TL olan asgari ücret dolar bazında 438,5 seviyesine kadar geriledi.

Yani henüz işçiler maaşlarını almadan asgari ücret dolar karşısında bir hafta içerisinde 47 dolarlık kayıp yaşadı. Asgari ücret ayrıca dolar bazında bir haftada yüzde 10’a yakın eridi.

Bu rakamla birlikte dolar bazında asgari ücret sene başındaki rakamın da altında kaldı. Böylece asgari ücretlinin temmuz başında alacağı maaş, henüz eline geçmeden dolar karşısında ciddi bir kayıp yaşadı.

İlginizi Çekebilir Borsada tüm zamanların en yüksek kapanışı

İlginizi Çekebilir Dolar düşünce halay çekilmişti... SÖZCÜ Muhabiri Haşimiye Meydanı’nda nabız tuttu