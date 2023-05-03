Dönmez sonunda itiraf etti: Rusya Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteledi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ithal doğalgaz için Rusya'ya yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiasını doğruladı. "Rusya'dan ithal gazda belli bir rakamın üzerinde ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği doğalgazın belirli bir tutarın üzerinde kalan bölümünün ödemelerinin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova arasında anlaşma olduğunu ifade etti.

Dönmez, dün gece Haber Global televizyonu ile yaptığı söyleşide Rusya’dan ithal doğalgaz için yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiası hakkındaki soruya cevap verdi.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Dönmez, “Rusya ile, Gazprom şirketi ile, geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı, bir müzakere yapıldı” dedi.

Anlaşmanın ne zaman yapıldığı konusunda bilgi vermeyen Dönmez, ocak ayında ertelenme dahil olmak üzere Rusya ile enerji konusunda çok boyutlu görüşmeler yapıldığını ifade etmişti.

20 MİLYAR RAKAMINI YALANLADI

Dönmez, Rusya’nın ertelediği doğalgaz faturasının 20 milyar dolar tutarında olup olmadığı sorusuna, “Denilen rakam öyle değil, onu da düzeltmiş olalım” cevabını verdi, ancak ertelenen tutarı belirtmedi.

Dönmez anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını ifade ederek, “Bu (müzakereler) tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda götürdüğümüz, ödemeler dengesi açısındandır. bu ticari ilşkiler açısından her zaman yapılabilen, geçmişte de yapılan hadiseler” dedi.

BOTAŞ HABERLERİ YALANLAMIŞTI

Merkez Bankası’nın BOTAŞ’a 2022 yılı Temmuz ayından bu yana döviz satmaması, Rusya’ya doğalgaz borcunun ertelendiğinin işareti olarak değerlendirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ’tan yapılan açıklamada Rusya’ya olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, “Gaz tedarikçilerimizden biri olan Rusya’ya, alınan doğalgaz karşılığı ödeme yapıldığı malumlarınızdır. Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi 20 milyar dolarlık ödenmemiş bir doğalgaz borcumuzun bulunduğu haberleri gerçeklikten uzaktır Rusya’ya olan doğalgaz yükümlülüklerimiz yapılan anlaşmalar doğrultusunda zamanında yerine getirilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

ENERJİ FATURASI KABARDI

Doğalgaz başta olmak üzere petrol ve kömür fiyatlarının keskin şekilde yükselmesi nedeniyle Türkiye’nin enerji ithalatı geçen yıl, uzun yıllar ortalamasının neredeyse iki katına çıkarak 97 milyar dolara tırmandı.

Enerji ithalat faturası Ocak ayından itibaren ise düşüşe geçerek, Ocak-Nisan döneminde yüzde 19 azaldı. Aynı dönemde uluslararası fiyatlarda da düşüş görüldü. (REUTERS, SÖZCÜ)

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