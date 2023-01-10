EBRD’den Enerjisa’ya şarj altyapısı için kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Enerjisa Enerji, 110 milyon dolarlık finansman anlaşmasına imza attı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanındaki en büyük finansmanını Enerjisa Enerji’ye sağladı. Banka ve şirket, yaklaşık 2 milyar lira tutarında (110 milyon dolar) finansman anlaşması imzaladı.

EBRD Londra’daki merkezinde yapılan imza töreninde, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, finansmana ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Parshad, söz konusu finansmanın bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanında sağladığı en büyük finansman olduğunu ifade etti.

‘GELECEKTE ÇOK KRİTİK BİR SEKTÖR OLACAK’

Parshad, finansmanın bankanın operasyonları kapsamında “çığır açıcı” nitelikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sadece büyüklüğü açısından değil, şu an için görece yeni ama gelecekte çok kritik bir sektör olacak elektrikli araç altyapısı alanında olduğu için de bu finansmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü, ulaşımın da yeşile dönmesine katkıda bulunacak.

EBRD olarak Türkiye’de çok sayıda temiz enerji projesine finansman sağladık ama elektrikli araç şarj altyapısı EBRD’nin operasyonlarını bir ileri seviyeye taşımış oldu”

EBRD’nin Türkiye’deki projelere sağladığı yıllık finansmanın 1,5 milyar euro seviyesinde olduğunu aktaran Parshad, “Bunun yaklaşık yüzde 8’ine denk gelen 110 milyon dolarlık finansman, bir ülkede bir yılda ve tek bir işlemde sağlandı. Bizim de bu projeden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum” dedi.

ARAÇ PARKININ 2030’DA 2 MİLYONA ÇIKMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Murat Pınar ise dünyada gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin son 20 yıldaki artışa denk olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye’de gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 65 artmasının beklendiğini aktaran Pınar, “Öte yandan, elektrikli araç piyasasında dünyadaki eğilime benzer şekilde, 2030’da Türkiye’nin elektrikli araç parkının en az 2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Pınar, bu doğrultuda EBRD ile yaptıkları bu anlaşmadan sağlanacak finansmanla yenilenebilir kaynaklarla müşterilerine sundukları çözümlere, elektrikli araç şarj altyapısının genişletmesine ve elektrik dağıtım şebekesinin daha verimli, teknolojik ekipman ve akıllı şebeke uygulamalarıyla modernize edilmesine olanak sağlayan yatırımları artıracaklarını bildirdi. (AA)

İlginizi Çekebilir Hollanda'da elektrikli otomobil, dizel otomobil sayısına yaklaştı

İlginizi Çekebilir Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı