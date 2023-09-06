Ek MTV ödemesi için son gün: MTV ödenmezse ne olur, gecikme faizi ne kadar?

Ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için birinci taksit ödeme son günü 6 Eylül Çarşamba olarak belirlendi. Ek MTV ödemesi tutarı, bu yıl ödenen ücret ile aynı olacak. MTV ödenmezse araç sahipleri aylık yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilir, belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde haciz uygulanabilir, araç bağlanabilir.

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Bir defaya mahsus olmak üzere alınacak olan ek MTV ödemesi için son gün geldi. 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani bu yıl toplamda 2 bin 120 TL ödeyen araç sahibi, ek MTV için de iki taksitte 2 bin 120 TL ödeyecek.

EK MTV İLK TAKSİT ÖDEME SON GÜNÜ GELDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemesi son gününün, 6 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin 5 numaralı fıkrası hükmü uyarınca, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken Ek MTV birinci taksitinin ödeme süresi, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR, GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte MTV ödemeleri yapılmadığı veya belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde tarafınıza haciz uygulanabilir, aracınız bağlanabilir.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Sene başında MTV, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanması üzerine yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanmıştı.

Ancak sene başında belli olan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödeniyor.

* 2022'de 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin yıllık MTV ödemesi 1.313 TL iken 2023 itibarıyla 2 bin 120 TL'ye çıkarılmıştı. Yani ocak ayında 1060 TL MTV ödemesi yapar bir vatandaş, temmuzda 1060 TL daha ödeyecek.

Ek MTV de toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.

Bu taksitlerin ise ilki ağustos sonuna kadar yapılacakken; ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi istenecek. Böylece 2023 için tahsil edilen toplam MTV ödemesi belirtildiği üzere ‘bir defaya mahsus olmak üzere' yüzde 100 zamlanmış olacak.

MTV ÖDEME TUTARLARI

Diğer araç sahiplerinin yapmaları gereken MTV ödemeleri şu şekilde:

1.300 silindir hacminin altındaki araçlarda:

* Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 739,5 TL. (Yıllık ödemesi 1479 TL idi.)

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 1-3 yaş araçlar için 1,165 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 330 TL.)

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 4-6 yaş araçlar için 813 TL. (Yıllık ödemesi 1,626 TL.)

* Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 1272,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 545 TL.)

1301-1600 MOTOR ARAÇLARDA 1384 TL'DEN BAŞLIYOR

1301-1600 motor araçlarda:

* Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 1-3 yaş araçlar için 1846,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 693 TL.)

* Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş araçlar için 1384,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 769 TL)

1301-1600 cc araçlarda:

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 1-3 yaş araçlar için 2 bin 33 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 66 TL.)

* Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 4-6 yaş araçlar için 1524,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 49 TL)

* Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 1-3 yaş araçlar için 2 bin 217 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 434 TL.)

* Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 4-6 yaş araçlar için 1662,5 TL (Yıllık ödemesi 3 bin 325 TL.)

1601-1800 CC ARAÇLARDA 4 BİN TL'YE DAYANDI

1601-1800 cc araçlarda:

* Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşmayan 1-3 yaş araçlar için 3 bin 589 TL. (Yıllık ödemesi 7 bin 178 TL), 4-6 yaş araçlar için 2 bin 806,5 TL. (Yıllık ödemesi 5 bin 613 TL.)

* Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşan 1-3 yaş arası araçlar için 3 bin 917 TL (Yıllık ödemesi 7 bin 834 TL), 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 60 TL (Yıllık ödemesi 6 bin 120 TL.)

1801-200 CC ARAÇLARDAKİ DURUM

1801-2000 cc araçlarda:

* Matrahı 285 bin 800 TL olan 1-3 yaş araçlar için 4 bin 524 TL; 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 484 TL.

* Matrahı 285 bin 800 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 5 bin 655,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 4 bin 752,5 TL.

2001-2500 CC ARAÇLAR İÇİN 9 BİN 256 TL

2001 – 2500 cc araçlarda:

* Matrahı 356 bin 900 TL olan 1-3 yaş araçlar için 8 bin 483,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 6 bin 159,5 TL.

* Matrahı 356 bin 900 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 9 bin 256 TL; 4-6 yaş araçlar için ise 6 bin 718 TL.

4001 CC VE YUKARISINDAKİ ARAÇLARDA 50 BİN TL'Yİ AŞTI

4001 cc ve yukarısı araçlarda:

* Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşmayan 1-3 yaş araçlar için 46 bin 362,5 TL.

* Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş araçlar için ise 50 bin 576,5 TL.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos’ta sona eriyor. Ek MTV’yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den istisna tutuluyor.

Öte yandan, değerli konut vergisinin ikinci taksiti de 31 Ağustos’a kadar ödenebilecek.