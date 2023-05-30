Elvan’lı ve Yılmaz’lı yeni program bekleniyor

Ekonomik kriz, deprem ve çeşitli vaatlerle ağır yük altına giren ekonomiyi yönetmek için Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın görev alabilecekleri dile getiriliyor.

Erdoğan SÜZER

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İktidarın önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimleri de dikkate alarak ekonomiyi toparlamaya yönelik yeni program, yeni kadro ve yeni anlayışı hayata geçirmeyi planlandığı öğrenildi. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin piyasaların da soğuk bakmadığı eski bakanlar Lütfi Elvan ile Cevdet Yılmaz'a devredileceği dile getirildi. Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz'ın da hem yeni bir program hem de yeni kadrolarla iç ve dış piyasalara güven vermenin yolunu arayacağı ifade ediliyor. Eski maliye bakanlarından Mehmet Şimşek için de Cumhurbaşkanlığı ekonomi başdanışmanlığı gibi bir görevden söz ediliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde teklifini kabul etmediği belirtilen Mehmet Şimşek'e görev vermesinin büyük sürpriz olacağına yönelik yorumlar da yapılıyor.

YENİ KADRO

Dış açığı finanse edebilmek için büyük miktarlarda yabancı kaynağa ihtiyaç duyan ekonomi yönetiminin sadece isim değişikliği yaparak ülkeye kaynak çekemeyeceği biliniyor. Bu nedenle iktisat biliminin kurallarına dayalı yeni bir program ile bu programı doğrudan uygulayabilecek liyakatlı kadroların oluşturulmasının kaçınılmaz görüldüğü ifade ediliyor. Yeni ekonomi bakanlarının iç ve dış piyasaların güvenini kazanabilmek için inandırıcı bir program hazırlayıp Merkez Bankası (TCMB), kamu bankaları ve diğer ekonomi kurumlarının tepe yönetimlerinde radikal değişikliklere gitmesi bekleniyor. Bununla birlikte yukarıdan gelen talimatlar yerine ekonomiye uygun politikaları yürüttükleri için görevlerine son verilen Lütfi Elvan ile Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal örneklerinin her zaman yaşanabileceği, bu riskin ekonomi yönetiminin güven oluşturma çabalarını zora sokacağı ifade ediliyor.

Görevi Nebati'ye devretmişti

Lütfi Elvan, Devlet Planlama Teşkilatı'nda bürokrat olarak çalıştıktan sonra siyasete atıldı. Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. En son Hazine ve Maliye Bakanı olan Elvan'ın istifasının ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı

Devlet Planlama Teşkilatı'nda bürokrat olarak görev alan Cevdet Yılmaz, AKP'den Bingöl ve Diyarbakır milletvekili oldu. Yılmaz, Kalkınma Bakanı ve başbakan yardımcısı olduktan sonra, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'nı üstlendi. Yılmaz, kabinede görev alacağı düşüncesiyle aday gösterilmedi.

Ödevler ağır, fatura kabarık

Yeni ekonomi yönetiminin önünde ek bütçe, enflasyon, işsizlik, cari açık, zorla tutulan döviz kuru, eksiye düşen rezervler başta olmak üzere bir dizi büyük sorun yumağı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim akşamı, “Faizi düşürdük, şimdi sıra enflasyonda” mesajı vermesi, düşük faiz politikasından ödün vermeyeceği için bu politikanın yol açtığı çalkantıların devam edebileceği şeklinde yorumlandı.