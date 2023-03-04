Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?

Uzun bir çalışma hayatı sonrasında emeklilik hayali kuranlar ne zaman emekli olacağını, emeklilik gün sayısını hesaplayarak öğrenebiliyor. İlk sigortalanma tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 arasına denk gelen kadın ve erkekler için emeklilik prim gün sayısı 7000 gündür. 09.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında 4500 emeklilik prim gün sayısı ile emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerin emekli olabilmeleri için kadınlar 58 yaşını erkekler 60 tamamlamış ve her ikisinin 25 yıllık sigortalılıkları bulunması gerekiyor.

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Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Peki emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK GÜN SAYISI HESAPLAMA VE SORGULAMA

E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan sigorta kolu ve hizmete başlama tarihini bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Eğer e-devlet şifresi olmadan e-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir; Bu linke tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih (bu tarih ilk sigorta tarihidir) eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.

EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİDİR? 4500 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?

İlk sigortalanma tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 arasına denk gelen kadın ve erkekler için emeklilik prim gün sayısı 7000 gündür. 09.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında 4500 emeklilik prim gün sayısı ile emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerin emekli olabilmeleri için kadınlar 58 yaşını erkekler 60 tamamlamış ve her ikisinin 25 yıllık sigortalılıkları bulunması gerekir. 5400 gün ile emekli olmak isteyenler ise en erken 2035 yılında kadınlar 61 yaşını, erkekler 63 yaşını tamamlamaları halinde emekli olabilirler. 3600 gün ile emekli olmak isteyen kadınlar ise 2011 tarihinden sonrası için 58 yaşını, erkekler 60 yaşını tamamlamış olmaları durumunda emekli olabilirler. 3600 gün ile emeklilik diğerlerinden farklıdır çünkü emeklilik maaşları görece diğerlerinden daha azdır.

İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

BAĞKUR'dan emekli olacaklar için de benzer şekilde yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce girişi olanlar için 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmaktadır. 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında girişi olanlar 9000 gün ve 60 yaşla emekli olmaktadır. 1.5.2008'den sonraki sürede girişi olanlar içinde aynı şartlar geçerli olup yaş kademeli olarak yükselmektedir.

BAĞKUR EMEKLİLİK GÜN SAYISI HESAPLAMA

BAĞ-KUR’ lular için emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi için de bu linke tıklayın. Ardından emeklilik türü, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinizi giriniz. Daha sonra malüliyet durumunuzu varsa derecesini, erken yaşlanma durumunuzu ve bakıma muhtaç çocuğunuz varsa bu bilgileri giriniz. Bu şekilde özel durum bilgilerinizi girdikten sonra yurt dışı borçlanması ile emekli olup olmama seçeneğini işaretledikten sonra Tamam butonuna tıklayınız. Bu işlemlerden sonra 4B gün sayısı hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.

EMEKLİ SANDIĞI’NDAN EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

Memurların emeklilik şartları da bulunmaktadır. BAĞKUR'da olan şartlara benzemekte ve 25 yıl ile 9000 gün şartı aranmaktadır. Fakat 1.5.2008'den sonrası için emeklilik yaşı burada da kademeli olarak artmaktadır.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK GÜN SAYISI HESAPLAMA

4C sigortalıları da emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi için; Bu linkine tıklayın. Daha sonra açılan sayfada doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi giriniz. Ardından 4C hizmetlerinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini giriniz. Görevden ayrılıp tekrar işe girdiyseniz Ekle butonunu kullanarak belirtiniz. 4A ve 4B hizmetleriniz varsa bunları da girdikten sonra gün sayısı hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.

NOT: Yukarıdaki bahsi geçen şartlar erkekler için geçerlidir. Kadınlarda hesap yapılırken yine aynı süreler dikkate alınmakta fakat emeklilik yaşı daha erken olmaktadır.