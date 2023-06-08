Emniyet kemeri üreticisi Autoliv yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Autoliv, üretimde doğrudan çalışan yaklaşık 6 bin kişi ve dolaylı olarak çalışan 2 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

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Dünyanın en büyük hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi İsveçli Autoliv, yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Autoliv böylece yüksek enflasyon karşısında maliyet tasarrufunu artıran şirketler arasına katılıyor.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 11’İNE DENK GELİYOR

Müşterileri arasında dünyanın en iyi otomobil üreticilerinin birçoğu yer alan Autoliv, üretimde doğrudan çalışan yaklaşık 6 bin kişi ve dolaylı olarak çalışan 2 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

Şirketteki iş gücünün yaklaşık yüzde 11’ine denk gelen işten çıkarmalar 2025 yılına kadar yapılacak ve Avrupa’daki birkaç tesis kapatılacak.

Volvo Cars 1,300 kişiyi işten çıkaracağını, elektrikli otomobil üreticisi Polestar ise iş gücünün yüzde 10’unu işten çıkaracağını açıklamıştı. (REUTERS)

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