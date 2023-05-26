Erdoğan: Körfez’den gelen parayla piyasamız rahatladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye para depo eden ülkeler olduğunu kaydederek, "Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, finans sisteminin, ekonominin ve bankacılık sisteminin sağlam olduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi.

Kanal D-CNN Türk ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, Körfez ülkelerinden Türkiye’ye para depo eden ülkeler olduğunu kaydederek, “Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” dedi.

SUUDİLER MARTTA 5 MİLYAR DOLAR GÖNDERMİŞTİ

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun, Merkez Bankası’na (TCMB) yatıracağını açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat mart ayında TCMB hesaplarına girmişti.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, swapların yaklaşık 25 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor.

TCMB DÖVİZ CİNSİ MEVDUAT HESAPLARINI TERCİH EDİYOR

TCMB son dönemde yerel para birimi ile olan swap anlaşmaları yerine döviz cinsi olan mevduat depo hesaplarını daha çok tercih ediyor.

Azeri Socar’ın TCMB’de 1 milyar Euro tutarında mevduat/depo hesabı bulunurken, hangi merkez bankası olduğu açıklanmayan 5 milyar dolara yakın mevduat/depo hesabı daha bulunduğu hesaplanıyor.

İkinci tur seçimlerini kazanması halinde pazartesi sabahı ilk icraatının ne olacağı sorusu üzerine de Erdoğan, “Arkadaşlarımızla istişarelerimizi yapıp her şeyden önce bir defa kabineyi süratle kurmamız gerekecek” dedi. (REUTERS)

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