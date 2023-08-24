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Erdoğan’dan emekli maaşları ve kira fiyatları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacak" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:00 - 24 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’dan emekli maaşları ve kira fiyatları açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* Enflasyonun çıkardığı sorunları giderecek adımları atıyoruz.

* Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır.

* Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor.

* Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacak.

* Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gerekli adımları yıl sonuna kadar atacağız.

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