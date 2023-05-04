Abone Ol

Erdoğan’dan maaş zammı açıklaması

Seçim vaatlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahatlatacağız" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:40 - 04 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan’dan maaş zammı açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan seçim sonrasına ilişkin yeni bir vaat geldi.

Erdoğan, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahatlatacağız” dedi.

Merkez Bankası Başkanı'dan altın satışı itirafıİlginizi ÇekebilirMerkez Bankası Başkanı'dan altın satışı itirafıNebati'den Kılıçdaroğlu'na Bilge Yılmaz göndermesiİlginizi ÇekebilirNebati'den Kılıçdaroğlu'na Bilge Yılmaz göndermesi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam