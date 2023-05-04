Erdoğan’dan maaş zammı açıklaması
Seçim vaatlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahatlatacağız" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan seçim sonrasına ilişkin yeni bir vaat geldi.
Erdoğan, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahatlatacağız” dedi.