Evde bakım maaşı nasıl alınır, şartlar neler?

Evinde hasta, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanlara yani bakımlarını üstlenen kişilere evde bakım maaşı veriliyor. Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenlerin başvuru yapabildiği evde bakım parası alabilmek için gerekli bazı şartlar bulunuyor.

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Evinde bakıma muhtaç olan kişiler için verilen evde bakım parası, yakınlarına bakan birçok kişinin merak ettiği hizmetlerden biri. Evde bakım parası almak için aranan şartlar nelerdir? Kimlere evde bakım parası verilir? Evde bakım parası başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen sorularınız için hazırladığımız ayrıntılı haber…

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar.

İSTENEN BELGELER NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı

SSK – Emekli Sandığı – Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri

Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.

Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)

Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.

Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı zamlı olarak yatırılacak. 2023 yılının Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706’dan 3340’a yükseldi.