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EYT Yasası Meclis’ten geçti, süreç nasıl ilerleyecek?

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran SÖZCÜ Televizyonu'nda Tuba Emlek'in konuğu oldu, TBMM'den geçen EYT düzenlemesini değerlendirdi.

Yayınlanma: 15:52 - 01 Mart 2023 Güncellenme:
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