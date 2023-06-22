Faiz artışı sonrası dolar ve Euro’da yeni rekor

Merkez Bankası'nın faiz artışı öncesinde 23,49’a kadar gerileyen dolar/TL, karar sonrasında 24 lirayı geçerek rekor kırdı. Karar öncesinde 25,71’e kadar gerileyen Euro/TL ise 26,65’e kadar yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın yeni başkanı Gaye Erkan’ın yönetiminde yapılan ilk para politikası toplantısında politika faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15’e yükseltildi.

Faiz kararının ardından döviz piyasasında sert hareketler görülüyor. Dolar Türk Lirası karşısında yüzde 3’e yakın değer kazanarak 24,31 seviyesini aştı ve yeni rekor seviye görüldü. Euro ise 26,71 seviyesini geçti.

Karar öncesinde 492 baz puan seviyesinde olan Türkiye’nin kredi risk primi, karar sonrasında 518 baz puana yükseldi.

Karar öncesi ve sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde sert dalgalanma oldu. Karar sonrasında yüzde 2’nin üzerinde artıya geçen endeks, daha sonra kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

PPK NE DEDİ?

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı sonrası yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

*Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir

*Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmekte

*Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmekte. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici

*Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmekte

*Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede %5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecek

*Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecek

*Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek

*Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacak

Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecek

*Kurul, mevcut mikro- ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecek

*Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacak

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