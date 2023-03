Fiyatı şişirip ette ithalat kapısını açtılar

Üreticinin elinde kesime gönderilemeyecek hayvanların kaldığını aktaran Sencer Solakoğlu, özel sektörün ithalat kapısını açmak için fiyatları suni olarak şişirdiğini aktardı.

Sayime BAŞÇI

Et ve Süt Kurumu önündeki uzun kuyruklar, 500 TL'yi gören etiketler ve zam haberleri ile Türkiye son bir haftadır et fiyatlarına kilitlendi. Yaz döneminde düşük çiğ süt alım fiyatı nedeni ile pek çok hayvanın kesime gittiği ve arzın azalacağı vurgulanmıştı. Gelinen noktada, piyasada, düşük arz kaynaklı fiyat artışları dışında, ithalat kapısını açmak isteyen şirketlerin de suni fiyat artışına gittiğine dikkat çekilirken, 2010 yılında yaşanan senaryonun tekrar devrede olduğu belirtildi. “2010 yılında bu ülke aynı filmi izledi. Birkaç ithalatçı 1 ayda servet kazandı” diyen Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, özel şirketlerin ithalata başlaması ile çiftçinin elinde kalan hayvanların da kesime gideceğini kaydetti.

KESİME 220 TL'DEN GİTTİ

Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı ise “Avrupa Birliği üyesi ülkeler hariç olmak üzere Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır” ifadelerinin yer aldığı genelge ile nisan ayına kadar başvuru alarak ithalat kapılarını açmış oldu. Normal şartlarda ithalat izninin Et ve Süt Kurumu'nda olduğunu kaydeden Solakoğlu, bazı özel şirketlerin devreye girip fiyat artırarak bakanlığa ‘ipin ucu kaçtı' mesajını verdiğini söyledi. Solakoğlu, “Bizim bölgede 185-190 TL'ye kesime gidiyor hayvan. Geçen hafta sonunda bir anda 200-220 TL'leri telaffuz etmeye başladılar. Çiftçinin elinde kesilmeyecek hayvanlar kalmıştı. İthalat özel sektöre açılırsa, kesilemeyecek hayvanlar da kesilir” diye konuştu.

Talebi soğutur çözüm getirmez

Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabitleme çalışmasını değerlendiren Solakoğlu, “Bir miktar talebi soğutur ama genel anlamda Türkiye'de et fiyatlarını kalıcı bir şekilde düşürmeye yetmez. Türkiye'de et fiyatlarını kalıcı bir şekilde düşürmek için üretimin yapılması lazım” dedi.

ESK 1 ayda yüzde 33 zam yaptı

Vatandaşın sofraya et koyabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği Et ve Süt Kurumu (ESK), etin satış fiyatını 1 ayda yaklaşık yüzde 30 artırdı. Şubatta 89 lira olan kıymanın kilogramı yüzde 33.7'lik zamla 119 lira, 99 lira olan dana kuşbaşının fiyatı yüzde 30.3 artışla 129 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 15 Mart'ta zamlanan fiyatları “ESK satış noktalarında sunulan kıyma ve kuşbaşı iki katına çıkaracak ve fiyat ise kıyma için 119 lira, kuşbaşı et 129 lira olarak belirlendi” ifadeleriyle adeta müjde gibi duyurdu. 30 liralık artışa rağmen piyasadan daha ucuz olduğu için vatandaşlar ESK mağazaları önünde kuyruğa girmeye devam ediyor. Daha önce internet sitesinden ürünlerin fiyatlarına yer veren ESK, zamların ardından ise fiyat listelerini yayından kaldırıldı. Orhan BOZKURT