Fiyatları sabit tutmak mümkün değil

Bakan Nebati’nin giyim ve ayakkabı sektörlerine yaptığı indirim ve sabit fiyat çağrısını değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat “Fiyatları sabit tutmak maalesef mümkün değil” dedi.

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Türkiye'nin düşük faiz politikası ile enflasyonla mücadele etme şeklinde alışılmışın dışındaki ekonomi politikasında yeni aşama perakende sektöründen fiyat indirim desteği talebi olurken, söz konusu adımların sürdürülebilirliği ve enflasyona nihai etkisi ise soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

BU DÖNEMDE ZOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, ocak ayındaki geleneksel indirim döneminin ardından yeni sezonda fiyat indiriminin mümkün görünmediğini belirtti. Fayat, “Seçim sath-ı mailine girdiğimiz yılın ilk yarısında, parasal genişlemenin her kademede olduğu bir dönemde asgari ücret artışı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), esnafa uygun krediler konuşulurken fiyatları sabit tutmak maalesef mümkün değil” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda perakendecilerinin ardından giyim ve ayakkabı sektörlerine de indirim çağrısı yapmıştı. Perakende sektörü temsilcileri indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarının önümüzdeki aylarda devam edebilmesinin kur ve girdi maliyetleri gibi unsurlara bağlı olduğunu belirtti. Ötelenen alışverişlerin yapılmaya başlanmasıyla birlikte üreticilerin daha önce yapamadığı zamların hayata geçeceğini belirten Şeref Fayat, “Giyim sektörü için ocak zaten indirim ayı. Ancak şubat ile birlikte, maaş artışlarının ötelenen alışverişleri harekete geçirmesiyle alt ve orta fiyat grubunda bırakın indirim olmasını, aksine enflasyona olumsuz yönde katkı yapmaya başlayacak bir hazır giyim sektörü bekliyorum” diye konuştu.

‘İndirim için maliyet düşmeli'

Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, hazır giyim ve ayakkabı sektörünün zaten maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmadığını, daha fazla indirim için girdi maliyetlerinde düşüş olması gerektiğini söyledi. İçten, “Asgari ücrette, enerji maliyetlerinde artış var. Emtia fiyatları dünya çapında gerilerken, bizim hammadde tedarik fiyatlarımız maalesef bu oranda gerilemiyor” dedi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de yazlık ürünlerle ilgili maliyet artışları nedeniyle fiyatların nisandan itibaren yukarı seyir gösterebileceğini söyledi.