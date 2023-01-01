Gürer: Memur ve emekliye yüzde 3 refah payı verilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memur ve emekliye yüzde 3 oranında refah payı ödenmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Veli TOPRAK

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet memurları ve emeklilerin ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, verilecek olan yüzde 3 oranındaki refah payının bir nebze de olsa bu kesimlerin yarasına merhem olabileceğini belirtti.

Ömer Fethi Gürer, memur ve emekliye yüzde 3 oranında refah payı ödemesi yapılmasını öngören teklifinde, memur ve emeklilerinin yaşadıkları ekonomik sorunlara işaret etti.

Her koşulda ve şartlar ne olursa olsun görevlerini özveriyle yerine getiren memurların yaşadıkları sorunlara vurgu yapan Gürer, şunları söyledi:

– Hayatlarını en çok etkileyen unsur ücretlerin günümüz ekonomik şart ve koşullarına uygun olarak güncellenmemesi öncelikli olarak yer almaktadır. Devlet memurlarının büyük bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında maaşla geçim mücadelesi verdikleri bilinmektedir.

– Siyasi iktidar tarafından uygulanan ekonomi politikaları ülkedeki tüm kesimlerin yaşam şartlarını olumsuz etkilemekle birlikte artan enflasyon rakamlarının alım gücüne direkt olarak olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda devlet memurlarının alım gücü her geçen gün düşmektedir. Her ne kadar devlet memur maaşlarına 6 aylık periyotlar dâhilinde enflasyon farkı yansıtılsa da yaşanan ekonomik buhran neticesinde enflasyon karşısında ezilmektedirler.

ENFLASYON FARKI ZAM OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Gürer, devlet memurlarının ve emeklilerin ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar göz önünde bulundurularak ve bu kesimin bir nebze olsun ekonomik açıdan rahatlaması için refah payı uygulamasının hayata geçirilmesin son derece önemli olduğuna değindi. Enflasyon farkının zam olarak görülmemesi ve alım gücüne hiçbir katkısının olmadığının bilinmesi gerektiğine işaret eden Gürer, bu sebeple de devlet memurları ile emeklilerin yaşadığı ekonomik dar boğazın biraz olsun önüne geçilmesi ve alım gücünün artırılması için yüzde 3 oranında refah payı ödenmesin önemli olduğunu vurguladı.