Hayvancılığı şimdi de şap vurdu

Irak’ta ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye’ye de sıçrayan SAT-2 serotipi şap hastalığı besi hayvancılığını vurdu.

Sözcü Ankara

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Irak'ta ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye'ye de sıçrayan SAT-2 serotipi şap hastalığı besi hayvancılığını vurdu.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür İncesu, Türkiye ekonomisinde 10 milyon dolar kayıp riski taşıyan hastalığın önlenmesi ile ilgili önerilerini tek tek anlattı.

İncesu, “Sıkı tedbirler alınıp aşılamanın virüsle mücadelede ne kadar hayati önemde olduğu anlatılmalı ve aşılama zorunlu hale getirilmelidir” dedi.

Ocak ayı ortalarında Irak’ta ortaya çıkan virüs, deprem sonrası kontrolü azalan sınırlarda kaçak hayvan geçişlerinin göz ardı edilmesiyle beraber bir ay gibi çok kısa bir sürede Türkiye'ye ulaştı.

146 NOKTADA TESPİT EDİLDİ

Başta Ardahan, Kars ve Erzurum olmak üzere 146 noktada şap tespit edildi.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür İncesu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin hiçbir faydasının olmadığının ortaya çıktığını iddia etti.

Bakanlık'ın canlı hayvan pazarlarını virüsle mücadele tamamen sona ermeden insan sağlığını hiçe sayarak tekrar açtığını kaydeden İncesu, şöyle konuştu:

‘VATANDAŞ SEÇİM SÜRECİNDE POPÜLİST KARARLARA KURBAN EDİLDİ’

“Virüsün ülke ekonomisine etkisini anlamak için sadece yıllık kümülatif yüzde 15 süt kaybına sebep olduğunu, bunun da yaklaşık 10 milyon ABD doları olduğunu, et kaybının ise ortalama yüzde 10-12 olduğunu belirtmek olayın vahametini anlamaya yeter.

Sektörün yapı taşı besicinin gün be gün artan maliyetleri zaten kabuslara sebep olurken bütün umudunu Kurban Bayramı'nda yapacağı ticarete bağlayan vatandaşlarımız seçim sürecinde popülist kararlara kurban edilmiştir.”

İNCESU: AŞILAMA ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ

Sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirten CHP'li İncesu, “Aşılamanın virüsle mücadelede ne kadar hayati önemde olduğu anlatılmalı ve aşılama zorunlu hale getirilmelidir.” dedi. Özgür İncesu sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün iletişim kanalları özellikle kırsala en hızlı ulaşma yolu olarak TRT üzerinden sürecin vahameti ve sektör bileşenleri özelinde hareketle ülke ekonomisinin akamete uğramaması için gerekli çalışmalar zaman kaybetmeden başlatılmalıdır.

Uluslararası iş birliği protokolleri ivedilikle gerçekleştirilmelidir. Sınır güvenliği komşularımızın iş birliğiyle sağlanabilir. Aksi halde yurtiçine yönelik tedbirler sadece günü kurtarmaktan öteye geçmez, sorunu da çözemez.

Hayvan ticareti yapan besicimiz mevcut hayvanları ile ilgili muayene süreci ivedilikle ilerletilmeli, mağduriyetleri minimize edilmelidir. Besicinin virüsün ortaya çıktığı tarihten, kontrol altına alındığı tarih aralığına kadar zararı tespit edilip destek paketleriyle süreci ziyansız atlatması sağlanmalıdır.”

ŞAP HASTALIĞI (SAT- 2 SEROTİPİ) NEDİR?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyon. Hastalığın bulaşma oranı yüksek.

Hassas hayvan topluluklarında yüzde 100’e kadar ulaşabiliyor.

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