Hazine binası 500 yıl dayanır

Mimar Tekeli, Hazine binasının inşaatının bilimsel veriler doğrultusunda tamamlandığını belirtti. Tekeli, sanat eseri olarak nitelendirdiği binanın sağlamlığı ile öğrencilere yıllarca gösterildiğini kaydetti.

Erdoğan SÜZER

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘çabuk eskidi, kendini taşıyamıyor' diyerek boşaltılması yönünde rapor verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ankara'daki binasının mimarı Doğan Tekeli, “Binayı bilime uygun olarak her türlü önlemi alarak en az 500 sene dayanacak şekilde yaptık” dedi. Bakan Mehmet Şimşek'in makam odasının da bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın depreme dayanıklı olup olmadığı yönündeki tartışmalar devam ediyor.

DETAYLI ZEMİN ETÜTLERİ

SÖZCÜ'ye konuşan Doğan Tekeli, bina inşa edilmeden önce çok detaylı zemin etütlerinin yapıldığını, tüm inşaatın bilimsel veriler doğrultusunda tamamlandığını söyledi. O dönemde binanın sahibi olan Halkbank yönetiminin zemin etüdünü Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yaptırdığını belirten Doğan Tekeli, “Karayolları, zeminin çok sert Ankara kilinden oluştuğu için fore kazık çakılamayacağını, binanın radye temel üzerine oturtulması gerektiği yönünde rapor verdi. Müteahhit firma yine de Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Ergün Toğrul'dan da görüş istemiş. Toğrul, kazık çakılmasını önerince Karayolları teknik heyetiyle bir araya geldiler, sonuçta radye temel üzerinde fikir birliğine vardılar. Biz de yükleme deneyleri sonrasında 4 metre yüksekliğinde müthiş bir temel yaptık. 10-15 gün 24 saat kesintisiz temel döktük” diye konuştu.

‘SAĞLAM DİYE GÖSTERİLDİ'

Tekeli, “Binanın dayanıklı olmadığına ilişkin birbiriyle çelişen bir sürü iddia dolaşıyor. Binanın zemini ya da depreme dayanıklılığı konusunda hiçbir şüphem yok. Bina, mühendislik ve mimarlık öğrencilerine sağlam bina diye yıllarca örnek gösterildi. Sanat eseri niteliğindeki bir yapının yıkılmasını düşünmek bana çok garip geldi” açıklamasını yaptı.

Piyango binasına taşınacak

Tahliyesine karar verilen binada çalışan personelin önemli bir kısmının Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki genel müdürlük binasına taşınacağı öğrenildi. Bakan Şimşek ile üst düzey yönetim kadrosunun Dikmen yolu üzerindeki eski Maliye Bakanlığı binasına geçtiği, bir kısım personelin ise riskli yapı raporu verilen gökdelenin de yer aldığı Hazine yerleşkesindeki düşük katlı binalara yerleştirileceği bildirildi.

‘Kimse arayıp sormadı'

Mimar Doğan Tekeli, binayla ilgili rapor ve söylentileri uzaktan izlediğini, bugüne kadar hiç kimsenin kendisini arayıp sormadığını söyleyerek “Belki ben binanın korunması yönünde statikçileri ikna edecek bir şey söyleyebilirim. Çünkü binanın statiğini ben kurdum. Tüp içinde tüpler var, merkezinde bir çekirdek var, bir de çevresinde kolonlar, kolonların çevresinde her yöne salınmasını sağlayacak perdeler var. Son derece rijit bir bina. Binayı en iyi ben biliyorum, yardımcı olabilirim” ifadelerini kullandı.