Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan IMF açıklaması

IMF heyeti Türkiye'ye geliyor iddiaları üzerine açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kurumun Türkiye'ye rutin ve teknik bir ziyarette bulunabileceğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF’nin Türkiye’ye teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde “IMF heyeti Türkiye’ye gelecek” haberleri basına yansımıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan bakanlık yetkilileri, bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını belirtti.

‘ZİYARETTE BULUNABİLİRLER’

AA’ya konuşan yetkililer heyetin, IMF’nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını belirtti.

Yetkililer diğer ülkelerde de olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye’nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini söyledi.