Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi için hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklarını ise sürdürüyor.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sebebiyle sözleşme görüşmeleri yapma imkanı olmadığını ifade eden Atalay, yaklaşık 20 gündür sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

“Bizim verdiğimiz teklif 45 refah payı, 15 taban ücreti. Onun dışında da sosyal haklarla ilgili ortak talebi hükümete teslim ettik” diyen Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

Atalay, hükümetin zam teklifini şu ifadelerle açıkladı:

“Geçen hafta ilk defa hükümet bize yüzde 30 zam teklifi verdi. 11 bin 500 lira da taban ücreti verdiler. Bu teklifin bizim komisyon olarak taleplerimizi karşılamadığını kendilerine ifade ettik.”

Teklifin talepleri karşılamadığını ilettiklerini belirten Atalay “İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız” dedi.

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