İflaslarda büyük artış beklentisi

Allianz Trade'in bu yıl ikinci kez yayımladığı "Küresel İflas Raporu"na göre, küresel ticari iflasların ivmesi hız kazanırken, iflaslar 2023'te yüzde 6, 2024'te ise yüzde 10 artacak.

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Allianz Trade, bu yıl ikinci kez “Küresel İflas Raporu yayımladı.

Rapora göre, 2022’deki yüzde 1'lik çok az toparlanmanın ardından, küresel iflaslar 2023’te yüzde 6, 2024’te ise yüzde 10 artacak.

Küresel ticari iflas ivmesinin hız kazanmasının ardında, şirket gelirlerindeki düşüş, fiyatlandırma gücünün azalması ve zayıflayan küresel talep yatıyor.

2025’TEN ÖNCE İYİLEŞME BEKLENMİYOR

Raporda ayrıca, 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla, şirket gelirlerindeki düşüşün, 2020’nin ortalarından bu yana “ilk kez”, tüm bölgelerde geniş bir tabana yayıldığına dikkati çekiliyor.

Bu durumun, devam eden yüksek maliyetlerle birleşerek karlılığı azalttığı ve sonuç olarak da likidite pozisyonlarının hızla kötüleştiği, 2025’ten önce de iyileşmesinin beklenmediği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Trade Üst Yöneticisi Aylin Somersan Coqui, 3,4 milyar Euro ile Euro Bölgesi’nde ve 2,5 milyar dolar ile ABD’de şirketlerin hala önemli miktarda nakit fazlası bulunduğu bilgisini vererek, “Ancak, bu nakit tamponları büyük firmaların elinde ve teknoloji ve tüketici ürünleri gibi belirli sektörlerde yoğunlaşmış durumda. Ve düşük ekonomik büyümenin daha uzun süreceği bu konjonktürde çoğu şirket nakit pozisyonunu operasyonlar yoluyla artıramıyor” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK HOLLANDA VE ABD’DE

Raporda yer verilen bilgilere göre 2023 sonunda, ticari iflaslardaki normalleşme çoğu gelişmiş ekonomide tamamlanmış olacak ve ülkelerin yüzde 55’inde iflaslarda çift haneli büyük artışlar görülecek.

Bu ülkeler arasında yüzde 47'lik artış ile ABD, yüzde 36 ile Fransa, yüzde 59 ile Hollanda, yüzde 35 ile Japonya ve yüzde 41'lik artış ile de Güney Kore bulunuyor.

Küresel olarak, ABD ve Almanya gibi büyük pazarlar da dahil olmak üzere, her beş ülkeden üçünün, 2024 sonuna kadar salgın öncesi ticari iflas seviyelerine ulaşacağı da raporda yer alıyor.

Rapora göre, Atlantik’in her iki yakasında da iflas rakamlarının istikrara kavuşması için GSYH büyümesinin iki katına çıkması gerekiyor ki bu da 2025’ten önce gerçekleşemiyor. (AA)

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