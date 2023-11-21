İkramiye mağduru emekliye çare aranıyor

Emekliler arasında ayrımcılığa neden olan 5 bin TL’lik ikramiye düzenlemesini yasalaştırılan iktidar, mağdurların bir kısmına çözüm bulmak için çalışma başlattı.

Erdoğan SÜZER

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Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin lira ikramiyeyi içeren düzenlemenin ardından yaşanan sorunlar artarken, mağduriyetlerin önlenmesi için çözüm yolları arandığı öğrenildi. Milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğratan ikramiye düzenlemesi nedeniyle özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emeklilerin AKP yönetimine şikayet yağdırdığı, iktidarın çözüm için yasadaki kısıtlayıcı hükümleri değiştirecek yeni bir maddeyi gündeme getirebileceği öne sürüldü.

1 GÜN BİLE SAYILDI

Düzenleme nedeniyle köyünde küçük bir tarlası olan, faaliyette bulunmadığı halde üzerinde işyeri görünen emeklilerin mağdur edildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin yasaya açıkça yazılması yerine kolaya kaçılıp 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine atıf yapılmasının mağduriyeti artırdığı öne sürüldü. Bu bent nedeniyle çok düşük tarımsal gelir elde eden çiftçi, köyünde küçük bir tarlası olup ekip biçmeyen işçi, kapattığı dükkanının sicil kaydını sildirmeyen esnaf, üzerinde şirket ortaklığı görünen ancak hiçbir geliri olmayan ortakların emekli ikramiyesinden mahrum kaldığı tespit edildi.

Ayrıca bir yıl hiçbir işte çalışmadığı halde 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede örneğin 1 gün ya da 1 hafta gibi çok kısa süreyle sigortalı çalıştığı halde sürekli çalışıyormuş gibi değerlendirilip ikramiyeden mahrum bırakılan emekliler için de çözüm arandığı belirtildi.

‘İkramiye sorunu kanun çıkarmadan düzelmez'

Konu hakkında bilgi veren kaynaklar, mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceğini, sorunun çözümü için TBMM'ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiğini söylediler. Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğunu belirten kaynaklar, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çektiler.

‘Vergi kaydı silinen esnaf yararlansın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden; vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnafın ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini söyledi. Mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini aktaran Palandöken, “Kesimler arasındaki farklılığın ortadan kalkması en halisane duygumuz” dedi.