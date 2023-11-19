Hollandalı bankadan Türkiye için faiz tahmini

Hollanda merkezli ING'nin ekonomistleri Merkez Bankası'nın gelecek hafta 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti

Sozcu.com.tr

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Yatırımcılar, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına odaklanırken uluslararası kuruluşlardan faiz kararına ilişkin tahminler de gelmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00’te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35’e yükseltilmişti.

‘TCMB HIZ KESEBİLİR’

Hollanda merkezli bankacılık şirketi ING’nin ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti. Ekonomistlerin analizleri şöyle oldu:

“Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi.

Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37,5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.”

YÜZDE 40 TAHMİNİ

ING ekonomistleri hafta ortasında yayınladığı bir gelişmekte olan ülke raporunda TCMB’nin 250 baz puanlık iki artış sonrasında yüzde 40 faiz oranında duracağını tahmin etti. Raporda, “Politika faizinin kasım ve aralık aylarında 250 baz puanlık iki artışla birlikte yukarı yönlü risklerle birlikte yüzde 40 olmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca Türk lirasındaki değer kaybının 2024’te sürmesinin muhtemel olduğu belirtildi.