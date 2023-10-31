İspanyol BBVA CEO’su: İleride Türkiye’de varlıkların değerinin azalacağını öngörüyoruz
Daha önce enflasyona ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA CEO'su Onur Genç'ten yeni bir değerlendirme geldi.
Garanti Bankası’nın ana hissedarı İspanyol BBVA CEO’su Onur Genç, “İleride Türkiye’deki aktif kalitesinin bir miktar bozulacağını öngörüyoruz, bu piyasada 26 baz puan değerindeki risk maliyetinin tarihsel açıdan çok düşük olduğuna inanıyoruz” dedi.
“BBVA’nın 2023 bilançosuna Türkiye’nin katkısı 2022’deki seviyesine çok benzer olacak ya da 2022’deki seviyenin hafif altınca kalacak” diyen Genç, “Ekonomik durumun kötüleşmesi nedeniyle 2023’te Güney Amerika’da aktif kalitesinin daha fazla bozulmasını bekliyoruz” diye konuştu. (REUTERS)