İstanbul’da toplu ulaşıma zam

İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, servis, taksi ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Tam bilet ücreti 15 TL oldu. Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 zam yapılarak 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün ulaşıma zam gündemiyle toplandı.

Toplantıda alınan kararla, ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), temmuz ayı olağan oturumunda toplu ulaşıma zam oranı konusunda uzlaşmaya varılamadığı için Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde olağanüstü toplandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, personel servisi işletmecileri yüzde 200, okul servisi işletmecileri yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 zam talebinde bulundu.

İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatındaki artışını baz alarak yüzde 51.52 oranında zam teklifinde bulundu. 9.90 TL olan tam elektronik bilet ücreti 15 TL'ye çıkarılması istendi. 4.83 TL olan öğrenci bileti 7.32 TL oldu.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 70 TL OLDU

Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zam öngörülerek 40 TL'lik açılış ücretinin 70 TL'ye çıkması önerildi. Açılış ücretinin 12,65 TL'den 19.17 TL'ye, km ücretinin 8.51 TL'den 12.89 TL'ye çıkarılması istendi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

Zam teklifi kabul edildi. Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu karara tepki göstererek salonu terk etti. Aksu, “Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak” dedi.

AKARYAKITTAKİ TARİHİ ZAMLAR ETKİLİ

Döviz kurlarında, vergi oranlarında ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıtta zam yağmurunun sürmesi toplu ulaşımdaki zamların ana nedenini oluşturuyor. Bu zamların bu nedenle ülke geneline yayılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

UKOME’nin 27 Temmuz’daki toplantısında taksiciler yüzde 100, personel servisi esnafı yüzde 200, okul servisi esnafı yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101 ve Turyol yüzde 65 zam istemişti.

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt zamlarını dikkate alarak yüzde 57.07 zam teklifinde bulunurken; çoğunluktaki bakanlık temsilcileri ise İBB'nin teklifine karşı çıkarak zam oranının yüzde 40'a düşürülmesi önerisinde bulunmuştu.

Ancak zam oranında uzlaşma olmayınca İBB'nin yüzde 57.07'lik zam teklifi geri çekilerek alt komisyona gönderilmiş; zam teklifinin alt komisyona gönderilmesi oybirliği ile kabul edilmişti.

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