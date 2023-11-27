İzmir’de suya zam geldi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü Kasım ayı Olağan Genel Kurul oturumunda 2024 bütçesini görüştü. İzmir’de 2024 yılı itibarıyla suya uygulanacak zam oranı da yüzde 15 olarak belirlendi.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü kasım ayı Olağan Genel Kurul oturumunu gerçekleştirdi. İZSU'nun 2024 bütçesinin görüşüldüğü oturumda, su zammı da gündeme geldi. Kentte kullanılan suya zam oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi oylandı. Su zammı AKP ve MHP'nin ret oylarına karşılık CHP ve İyi Parti'nin kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

ZAMLI TARİFE BELLİ OLDU

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren konutlarda 0-10 mereküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseldi.

Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 43,27 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.