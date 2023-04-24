Kamu bankaları TOGG alacaklara kredi verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankaları arabanın satışında yüzde 50'ye kadar 18 ay vadeyle kredi verecek" dedi.

Sozcu.com.tr

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TOGG ve Farasis Energy'nin yüzde 50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021'de kurulan Siro’nun Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’ndeki batarya üretim tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kamu bankaları arabanın satışında yüzde 50’ye kadar 18 ay vadeyle kredi verecek. Ev alır gibi TOGG alma imkanı doğacak” dedi.

Ancak Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra, verilecek kredinin vadesine ilişkin kafa karışıklığı oluştu.

Erdoğan’ın açıklaması bittikten sonra kendisine vadenin 18 değil, 36 ay olduğu söylenince “Yanlış söyleyenler niye benim etrafımda? Ben en iyisi Manisa’da bugün gerçeğini söylerim. Çünkü orada kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşürüm, açıklamayı daha farklı bir şekilde yaparım” diye konuştu.