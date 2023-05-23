Kamu borçları için yapılandırma süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

Sozcu.com.tr

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Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihinin bir ay uzatılması gündemde.

Sozcu.com.tr’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, kararın ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

TÜM VERGİ VE PRİM BORÇLARINI KAPSIYOR

Peki kamu borçlarına yapılandırmada sürenin uzaması hangi borçları kapsıyor?

Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, tüm vergi, prim ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer aldığı belirtildi.

Belediyelerin tüm alacakları da yapılandırılabilecek.

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