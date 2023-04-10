Kamu işçileri için zam pazarlığı sürüyor

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri arasında pazarlık sürüyor.

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Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklarını ise sürdürüyor.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri arasında pazarlık sürüyor.

TABAN ÜCRET PAZARLIĞI

İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı ise sürüyor. İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS’in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.

İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS’in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 45 ZAM TALEBİ

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in belirlediği ortak taleplerde “aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi” yer alıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5’er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor. (AA)

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